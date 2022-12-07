Илия Топурия: «Я собираюсь стать чемпионом UFC и надрать задницы всем топовым бойцам»
Рейтинговый полулегковес UFC Илия Топурия заявил, что намерен стать чемпионом и популяризировать ММА в Испании.
«Я начинал заниматься спортом с греко-римской борьбы и моя мечта была стать олимпийским чемпионом.
Когда мои родители решили перебраться в Испанию, я нашёл там зал, в котором стал заниматься смешанными единоборствами и тренируюсь до сих пор.
В Испании смешанные единоборства становятся популярнее день ото дня, но я собираюсь стать чемпионом UFC и надрать задницы всем топовым бойцам.
После этого ММА в Испании станут ещё популярнее. Я хочу стать одной из ярчайших звёзд в мире ММА», – сказал Топурия.
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