Илия Топурия: «Я собираюсь стать чемпионом UFC и надрать задницы всем топовым бойцам»

Рейтинговый полулегковес UFC Илия Топурия заявил, что намерен стать чемпионом и популяризировать ММА в Испании.

«Я начинал заниматься спортом с греко-римской борьбы и моя мечта была стать олимпийским чемпионом.

Когда мои родители решили перебраться в Испанию, я нашёл там зал, в котором стал заниматься смешанными единоборствами и тренируюсь до сих пор.

В Испании смешанные единоборства становятся популярнее день ото дня, но я собираюсь стать чемпионом UFC и надрать задницы всем топовым бойцам.

После этого ММА в Испании станут ещё популярнее. Я хочу стать одной из ярчайших звёзд в мире ММА», – сказал Топурия.

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