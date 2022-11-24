Усман Нурмагомедов про запрет флага России в Bellator: «Это не играет большой разницы»

Чемпион Bellator в легком весе высказала о запрете российского флага в промоушене.

— Перед боем ты говорил, что два пояса Bellator улетят в Россию, но российские флаги не ставят даже в инфографику.

— Они могут ставить, могут не ставить. Это, возможно, их расстраивает, что пояса летят в Россию. А так факт, что пояса в России, ставят они флаги или нет.

— А тебя огорчает, что они не ставят флаг?

— Нет, такой особо большой разницы не играет это. Главное, что мы в России.

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