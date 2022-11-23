Усман Нурмагомедов дебютировал в общем рейтинге Bellator, Немков сохранил второе место
Bellator обновил рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории после номерного турнира в выходные.
Чемпион полутяжелого дивизиона Вадим Немков, одержавший победу в финале Гран-при над Кори Андерсоном, сохранил второе место.
Чемпион легкого дивизиона Усман Нурмагомедов, победивший Патрики Фрейре, дебютировал в топ-10, заняв восьмую позицию.
Рейтинг P4P Bellator:
1. Патрисио Питбуль.
2. Вадим Немков.
3. Эй-Джей Макки.
4. Ярослав Амосов.
5. Райан Бейдер.
6. Джонни Эблин (+1).
7. Серхио Петтис (+2).
8. Усман Нурмагомедов (впервые в топ-10).
9. Гегард Мусаси (-3).
10. Рауфьон Стотс.
Триумф российских бойцов в США: брат Хабиба стал чемпионом Bellator, а лучший ученик Федора выиграл $1 млн
Гаджиев – о будущем Немкова: «Уверен, что он может стать чемпионом UFC»
Комментарии