Усман Нурмагомедов дебютировал в общем рейтинге Bellator, Немков сохранил второе место

Теги MMA полутяжелый вес (MMA) легкий вес (MMA) Bellator Вадим Немков Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Bellator обновил рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории после номерного турнира в выходные.

Чемпион полутяжелого дивизиона Вадим Немков, одержавший победу в финале Гран-при над Кори Андерсоном, сохранил второе место.

Чемпион легкого дивизиона Усман Нурмагомедов, победивший Патрики Фрейре, дебютировал в топ-10, заняв восьмую позицию.

Рейтинг P4P Bellator:

1. Патрисио Питбуль.

2. Вадим Немков.

3. Эй-Джей Макки.

4. Ярослав Амосов.

5. Райан Бейдер.

6. Джонни Эблин (+1).

7. Серхио Петтис (+2).

8. Усман Нурмагомедов (впервые в топ-10).

9. Гегард Мусаси (-3).

10. Рауфьон Стотс.

Триумф российских бойцов в США: брат Хабиба стал чемпионом Bellator, а лучший ученик Федора выиграл $1 млн

Гаджиев – о будущем Немкова: «Уверен, что он может стать чемпионом UFC»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные