Александр Шлеменко: «Чем удивил Мага? Ничем. Вот с судьями мне не везет»
Александр Шлеменко прокомментировал поединок с Магомедом Исмаиловым на RCC 13.
«Шторм» проиграл единогласным решением судей.
«Чем удивил Мага? Ничем. Вот с судьями мне не везет. А Мага понимал, что если будет бороться, то ничем хорошим это может не закончиться.
Начал бороться – начал уставать, и все. Андрей Корешков в перерыве говорил мне, что я два раунда выиграл – третий и четвертый. Ну, пятый я проиграл, я это понял, потому что балл сняли.
Да зачем мне отвечать хейтерам? Три человека каких-то сидят, чушь городят, а мы им постоянно отвечают.
Скажи, когда в России был солдаут? Никогда такого не было! Бой делают два человека. Мы с Магой сделали этот бой! Ну, пускай ему дадут другого бойца – они соберут солдаут? Да ничего они не соберут!» – сказал Шлеменко.
Александр Шлеменко: «Расстроился, что судьи так оценили странно. Ну как так, я все пять раундов проиграл? У меня большие сомнения»
Магомед Исмаилов: «Пару раз поцеловал Шлеменко в бэкфисте. Реванша не будет, я не соглашусь»
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