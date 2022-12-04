Александр Шлеменко: «Чем удивил Мага? Ничем. Вот с судьями мне не везет»

Александр Шлеменко прокомментировал поединок с Магомедом Исмаиловым на 13.

«Шторм» проиграл единогласным решением судей.

«Чем удивил Мага? Ничем. Вот с судьями мне не везет. А Мага понимал, что если будет бороться, то ничем хорошим это может не закончиться.

Начал бороться – начал уставать, и все. Андрей Корешков в перерыве говорил мне, что я два раунда выиграл – третий и четвертый. Ну, пятый я проиграл, я это понял, потому что балл сняли.

Да зачем мне отвечать хейтерам? Три человека каких-то сидят, чушь городят, а мы им постоянно отвечают.

Скажи, когда в России был солдаут? Никогда такого не было! Бой делают два человека. Мы с Магой сделали этот бой! Ну, пускай ему дадут другого бойца – они соберут солдаут? Да ничего они не соберут!» – сказал Шлеменко.

Александр Шлеменко: «Расстроился, что судьи так оценили странно. Ну как так, я все пять раундов проиграл? У меня большие сомнения»

Магомед Исмаилов: «Пару раз поцеловал Шлеменко в бэкфисте. Реванша не будет, я не соглашусь»