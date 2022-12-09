Порье успешно прооперировали спустя сутки после выписки из больницы

Бывший временный чемпион в легком весе оказался на операционном столе спустя сутки после выписки из больницы.

Супруга американца Джоли Порье сообщила, что после того, как бойца отпустили домой у него начался абсцесс, который нужно было дренировать.

«Все, кто говорит дерьмо и пинает меня, когда я падаю, знайте – это трусливый ход. Я разберусь со всеми», – написал Порье под фото из больницы.

Во вторник Порье был госпитализирован с инфекцией стафилококка.

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