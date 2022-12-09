Порье успешно прооперировали спустя сутки после выписки из больницы

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Бокс/MMA/UFC

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье оказался на операционном столе спустя сутки после выписки из больницы.

Супруга американца Джоли Порье сообщила, что после того, как бойца отпустили домой у него начался абсцесс, который нужно было дренировать.

«Все, кто говорит дерьмо и пинает меня, когда я падаю, знайте – это трусливый ход. Я разберусь со всеми», – написал Порье под фото из больницы.

Во вторник Порье был госпитализирован с инфекцией стафилококка.

Конор посмеялся над стафилококком Порье: «Отрежь ногу и сохрани ее до Хеллоуина»

«Я вернусь, чтобы уложить тебя в ящик». Порье пообещал ударить Конора, ирландец ответил

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные