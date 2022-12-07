Конор посмеялся над стафилококком Порье: «Отрежь ногу и сохрани ее до Хеллоуина»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на новость о серьезных проблемах со здоровьем.

Топовый легковес UFC был госпитализирован со стафилококком, а сам Дастин жаловался прежде всего на опухшую от инфекции ногу, на которую он не мог наступать.

«Это карма! Твоя лапа и все прочее... Ха-ха-ха, отрежь эту штуку и сохрани до Хэллоуина, приятель. Ха-ха-ха», – написал Конор в соцсетях, а затем стер запись.

Дастин Порье госпитализирован с инфекцией стафилококка

«Я вернусь, чтобы уложить тебя в ящик». Порье пообещал ударить Конора, ирландец ответил