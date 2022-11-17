Дастин Порье: «Бой с Дариушем не вызывает у меня интереса. Когда я не в конфликте с соперником, я в конфликте с самим собой»

Легковес UFC Дастин Порье отказался от идеи боя с , которую ему предложил Хабиб Нурмагомедов.

«Этот бой не вызывает у меня энтузиазма. Бенеил – отличный боец, он делает все правильно, ведет себя уважительно, и он настоящий работяга.

Я уважаю его, потому что он выходит и делает свое дело. Но когда мы говорим о соперниках, с которыми я не так давно дрался, этот бой не вызывает у меня интереса.

Мне нравится напряжение между мной и соперником, когда я нахожусь в конфликте. Когда я не в конфликте с соперником, я в конфликте с самим собой.

Мне просто необходимо с кем-то воевать», – сказал Порье.

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