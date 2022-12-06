Дастин Порье госпитализирован с инфекцией стафилококка

Бывший временный чемпион в легком весе Дастин Порье сообщил, что госпитализирован с опасной инфекцией.

«Весь день пролежал в постели, у меня стафилококк. Болит так сильно, что не могу ходить», – написал американец в соцсетях.

«На второй день отправляюсь в больницу. Дерьмо становится серьезным», – добавил американец фото на больничной койке с капельницей.

Журналист Бретт Окамото сообщил, что организм Порье не отреагировал на антибиотики.

«Доктор сообщил мне, что бактерии не знают джиу-джитсу, так что мы должны быть в безопасности», – позже написал Порье.

В ноябре на UFC 281 Порье победил удушающим приемом Майкла Чендлера.

Дастин Порье: «Бой с Дариушем не вызывает у меня интереса. Когда я не в конфликте с соперником, я в конфликте с самим собой»

Порье – Чендлеру после поединка: «Я боялся с тобой биться. Этот страх подпитывал меня»