Фьюри про бой с Усиком: «Не слишком уверен в этом поединке. Что будет, то будет»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри не уверен, что бой за абсолютное чемпионство с когда-либо состоится.

«Я не слишком уверен в этом поединке. К тому же я не вмешиваюсь в дела промоутеров, когда идут переговоры об организации боя.

Сейчас все что я могу сделать для того, чтобы этот бой состоялся, так это войти в ринг и побить Дерека Чисору.

Произойти может все что угодно. Я могу получить травму или что-то еще. Мы не можем сосчитать цыплят до того, как они вылупятся. Никто ничего не может гарантировать. Что будет, то будет.

Если на то воля Божья, что я поборюсь с Усиком за титул абсолютного чемпиона в Саудовской Аравии и выиграю его, то значит так и будет. Если нет, наш бой не состоится, то я не буду плакать над пролитым молоком.

Если поединок не состоится, я просто продолжу свою карьеру и свою жизнь», – сказал Фьюри.

Фьюри – об Усике: «Не знаю, кто он такой, какой-то лошара. ##### Усика»

Тайсон Фьюри – один из ярчайших боксеров поколения, но что стоит за этим образом?