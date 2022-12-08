Артем Резников: «Уверен в победе Анкалаева над Блаховичем. Его в стойке перебивал даже Адесанья»
Боец ACA Артем Резников дал прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича за вакантный титул UFC в полутяжелом весе.
«Я уверен в победе Анкалаева. Я не вижу ничего опасного в Блаховиче. В стойке его перебивал даже Исраэль Адесанья, который весил гораздо меньше. Он немного гоняет на 84 кг и дал такой бой на 93 кг.
Анкалаев просто перебьет соперника. В борьбе Блахович ничего не сможет сделать. Будет уверенная победа Магомеда», – считает Резников.
Бой Анкалаева и Блаховича 11 декабря возглавит UFC 282 в Лас-Вегасе.
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