Артем Резников: «Уверен в победе Анкалаева над Блаховичем. Его в стойке перебивал даже Адесанья»

Боец ACA Артем Резников дал прогноз на бой Магомеда Анкалаева и за вакантный титул UFC в полутяжелом весе.

«Я уверен в победе Анкалаева. Я не вижу ничего опасного в Блаховиче. В стойке его перебивал даже , который весил гораздо меньше. Он немного гоняет на 84 кг и дал такой бой на 93 кг.

Анкалаев просто перебьет соперника. В борьбе Блахович ничего не сможет сделать. Будет уверенная победа Магомеда», – считает Резников.

Бой Анкалаева и Блаховича 11 декабря возглавит UFC 282 в Лас-Вегасе.

Магомед Анкалаев: «У меня много недостатков, но вряд Блахович может их разобрать»

Анкалаев – стальной дагестанец, который может стать чемпионом UFC. Но в дебюте он проиграл шотландскому учителю за секунду до конца