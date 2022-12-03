Даниэль Кормье: «Анкалаев не известен широкой публике и не является всеми признанным безоговорочным претендентом»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал отказ драться с на коротком уведомлении.

Тейшейра 10 декабря на UFC 282 должен был драться с Иржи Прохазкой, но чех снялся из-за травмы и освободил пояс. За титул теперь подерутся Анкалаев и .

«На месте Гловера я бы тоже отказался от боя с Магомедом. Когда я дрался и был чемпионом, они спросили меня, буду ли я драться с Дерриком Льюисом на трехнедельном уведомлении, и я сказал, конечно. Но со Стипе Миочичем я бы не стал драться на трехнедельном уведомлении, потому что это другое.

Когда мне нужно было драться с Рамблом Джонсоном, упокой Господь его душу, за вакантный титул, я согласился. Когда они предложили мне бой с Дэном Хендерсоном за четыре или пять недель, а я даже был не в лагере, я согласился. Потому что в этих боях мне все было понятно.

В ситуации Гловера с Анкалаевым слишком много неизвестных. Магомед не известен широкой публике и не является всеми признанным безоговорочным претендентом. Он недостаточно долго находится в игре и не стоял по другую сторону октагона от людей, противостояния с которыми делают вас узнаваемыми.

Самое громкое имя в карьере Анкалаева – Энтони Смит. Ничего не имею против Энтони, но это не то же самое, что делить октагон с Хендерсоном, Джошем Барнеттом, Бигфутом Сильвой, Фрэнком Миром. Я побил всех этих парней, прежде чем получить чемпионский бой.

Вам нужны такие соперники, чтобы подняться до определенного уровня, и я не думаю, что Гловер видит его в таком свете», – сказал Кормье.

Гловер Тейшейра: «Я сказал UFC, что буду готов драться с Анкалаевым в Бразилии. Думаю, что заслужил. Но они отказались»

Прохазка про отказ от титула UFC: «Я вернусь и заберу пояс назад, кто бы на тот момент ни был его обладателем»