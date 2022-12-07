Магомед Анкалаев: «У меня много недостатков, но вряд Блахович может их разобрать»
Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев отреагировал на слова Яна Блаховича, заявившего, что у россиянина есть слабые места, которыми он намерен воспользоваться.
«У меня много недостатков, но вряд ли Ян Блахович может разбирать мои слабые точки, потому что он стандартный боец.
У него есть сильный удар, но не думаю, что он может доставить мне проблемы в бою», – сказал Анкалаев.
Магомед Анкалаев: «Я давно заслужил титульный бой. Ин ша Аллах, мы завоюем этот пояс»
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