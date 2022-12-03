Гловер Тейшейра: «Анкалаев победит, но буду болеть за Блаховича»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе дал прогноз на бой за вакантный титул между и .

«Я считаю, что в этом бою выиграет Анкалаев, но все равно оставляю шансы Блаховичу. Он обладает серьезной силой. В его бою с Адесаньей я думал, что он проиграет, но я ошибался.

Поэтому, мой прогноз – победа Анкалаева, но болеть я буду за Блаховича. Он классный парень и заслуживает еще раз быть чемпионом», – сказал Тейшейра.

Бой Блаховича и Анкалаева состоится 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе.

Блахович – о поединке с Анкалаевым: «Доволен, что бой будет 5-раундовым. Подготовка к 3 раундам была проблемной»

Тейшера рассказал, почему отказался от боя с Анкалаевым: «Мне нужно больше времени, чтобы подготовиться к нему»