Гловер Тейшейра: «Анкалаев победит, но буду болеть за Блаховича»
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра дал прогноз на бой за вакантный титул между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.
«Я считаю, что в этом бою выиграет Анкалаев, но все равно оставляю шансы Блаховичу. Он обладает серьезной силой. В его бою с Адесаньей я думал, что он проиграет, но я ошибался.
Поэтому, мой прогноз – победа Анкалаева, но болеть я буду за Блаховича. Он классный парень и заслуживает еще раз быть чемпионом», – сказал Тейшейра.
Бой Блаховича и Анкалаева состоится 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе.
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