Магомед Анкалаев: «Я давно заслужил титульный бой. Ин ша Аллах, мы завоюем этот пояс»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Магомед Анкалаев UFC 282 Анкалаев - Блахович Бокс/MMA/UFC

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев высказался о титульном поединке с Яном Блаховичем.

«Я давно готовился к Блаховичу. Мне кажется, что я давно заслужил титульный поединок. Я уже дрался с топами, которые дрались за пояс, поэтому это заслуженно.

Ин ша Аллах, мы завоюем этот пояс», – сказал Анкалаев.

Бой Анкалаева и Блаховича за вакантный титул в полутяжелом весе состоится 11 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе.

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