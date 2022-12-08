Ян Блахович: «Пришло время прервать беспроигрышную серию Анкалаева и сделать его рекорд 17-2»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Магомед Анкалаев UFC 282 Анкалаев - Блахович Бокс/MMA/UFC

Польский полутяжеловес Ян Блахович поделился ожиданиями от боя с Магомедом Анкалаевым за вакантный титул UFC.

«Посмотрите на рекорд Анкалаева: 17-1, серия из девяти побед. Значит пришло время прервать беспроигрышную серию и сделать его рекорд 17-2.

Он наверняка один из лучших бойцов нашего дивизиона. Я очень уважаю его навыки и нет сомнений, что это будет очень тяжелый бой. Ожидаю жесткое противостояние, но я готов к этому», – сказал Блахович.

Бой Анкалаева и Блаховича 11 декабря возглавит UFC 282 в Лас-Вегасе.

Анкалаев – стальной дагестанец, который может стать чемпионом UFC. Но в дебюте он проиграл шотландскому учителю за секунду до конца

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