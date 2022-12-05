Ян Блахович: «Анкалаев бил тех, кто побеждал я, легко мне не будет точно»
Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович заявил, что уверен в победе над Магомедом Анкалаевым, несмотря на впечатляющее резюме будущего оппонента.
«Магомед проводил много боев с теми, кто побеждал меня в клетке и он тоже многое знает про меня, поэтому легко не будет точно.
У него есть нокаутирующий удар, хорошие навыки борьбы, но я уверен в себе и знаю одно – победителем буду именно я», – сказал Блахович.
Блахович – об Анкалаеве: «Магомед – отличный боец, но я знаю все его недостатки»
Блахович – об отказе UFC делать бой с Тейшейрой: «Анкалаев достоин драться за титул»
Комментарии