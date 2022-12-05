Ян Блахович: «Анкалаев бил тех, кто побеждал я, легко мне не будет точно»

Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович заявил, что уверен в победе над , несмотря на впечатляющее резюме будущего оппонента.

«Магомед проводил много боев с теми, кто побеждал меня в клетке и он тоже многое знает про меня, поэтому легко не будет точно.

У него есть нокаутирующий удар, хорошие навыки борьбы, но я уверен в себе и знаю одно – победителем буду именно я», – сказал Блахович.

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