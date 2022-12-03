Павлович про бой Анкалаев – Блахович: «По всем аспектам Магомед выше: ударка, борьба лучше, дышит хорошо»

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович поделился ожиданиями от боя и за вакантный титул в полутяжелом весе.

«Я думаю, Магомед выиграет бой. Думаю, нокаутом выиграет. По всем аспектам он выше: ударка лучше, борьба лучше, дышит хорошо.

Я посмотрел бои его соперника, не думаю, что он сможет что-то противопоставить», – сказал Павлович.

Бой Анкалаева и Блаховича состоится 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе.

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