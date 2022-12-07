Иржи Прохазка вернется раньше запланированного: «До следующего боя осталось максимум 7 месяцев»

Топовый полутяжеловес UFC Иржи Прохазка заявил, что сроки возвращения к октагон сократились с одного года до 6-7 месяцев.

Напомним, что ранее чех получил серьезную травму плеча, после чего он решил добровольно отказаться от титула UFC.

«Врачи меня малость напугали тем, что восстановление займет от девяти месяцев до года. Но теперь, посовещавшись с другими экспертами и хирургами, я не думаю, что до следующего боя осталось больше шести, максимум семи месяцев», – сказал Прохазка.

Прохазка не переживает из-за потери титула: «Когда принимаешь путь воина, понимаешь, что ложно, а что истинно»