Смит – о перепалке Конора и Порье в соцсетях: «Я люблю Дастина, но его заявления полны дерьма»
Рейтинговый полутяжеловес UFC Энтони Смит отреагировал на заочный конфликт между Конором Макгрегором и Дастином Порье.
«Мы все знаем, какие деньги стоят на кону боя с Конором Макгрегором. Так что вы можете говорить, что хотите: «О, я не хочу этого боя» или что-то в этом роде.
Мне нравится Дастин. Я люблю все, что он приносит, но в этот раз его заявления полны дерьма. Он, не задумываясь заберет эту зарплату, как только представится удобный случай», – сказал Смит.
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