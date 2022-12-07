Смит – о перепалке Конора и Порье в соцсетях: «Я люблю Дастина, но его заявления полны дерьма»

Рейтинговый полутяжеловес UFC Энтони Смит отреагировал на заочный конфликт между и .

«Мы все знаем, какие деньги стоят на кону боя с Конором Макгрегором. Так что вы можете говорить, что хотите: «О, я не хочу этого боя» или что-то в этом роде.

Мне нравится Дастин. Я люблю все, что он приносит, но в этот раз его заявления полны дерьма. Он, не задумываясь заберет эту зарплату, как только представится удобный случай», – сказал Смит.

Конор посмеялся над стафилококком Порье: «Отрежь ногу и сохрани ее до Хеллоуина»

Порье пошел на поправку: «Антибиотики работают, завтра выписываюсь»