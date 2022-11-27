Конор – о словах Смита про допинг: «Эта крыса обеспокоена, что я смог вернуться к нормальной жизни»
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор ответил на слова Энтони Смита, заподозрившего ирландца в употреблении допинга.
Напомним, что Конор больше года не выходит в октагон после травмы в бою с Дастином Порье. За эти месяцы ирландец залечил перелом и значительно прибавил в весе.
«Эта крыса говорила с Уайдманом, у которого была такая же травма…Она обеспокоена тем, что я смог вылечиться, вернуться к нормальному образу жизни,
Он, как и многие другие крысы в моей игре, был бы счастливее, если бы я не смог снова играть со своими детьми, как раньше…
Какая наглость от этого лузера. Энтони – ты лузер… Я самый проверенный боец всех времен в единоборствах.
Я отдаю все этой игре. Ты – ничего! Держи подальше мое имя от своего гребанного рта», – ответил американцу Конор.
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