Порье пошел на поправку: «Антибиотики работают, завтра выписываюсь»
Топовый легковес UFC Дастин Порье сообщил, что его организм начал реагировать на лечение от стафилококка.
Напомним, что ранее «Бриллиант» признался, что испытал серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых пришлось прибегнуть к госпитализации.
«Антибиотики работают, выписываюсь из больницы завтра утром!» – написал Порье в соцсетях.
Дастин Порье госпитализирован с инфекцией стафилококка
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