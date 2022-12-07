Порье пошел на поправку: «Антибиотики работают, завтра выписываюсь»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Дастин Порье сообщил, что его организм начал реагировать на лечение от стафилококка.

Напомним, что ранее «Бриллиант» признался, что испытал серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых пришлось прибегнуть к госпитализации.

«Антибиотики работают, выписываюсь из больницы завтра утром!» – написал Порье в соцсетях.

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