Фьюри про бой с Усиком: «Обещаю, я дам ему пощечину»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри пообещал дать чемпиону WBA, WBO и IBF Александру Усику пощечину.

«Если он согласится на бой, я обещаю вам, что дам ему пощечину. Недавно он назвал меня пьяницей, поэтому я хочу узнать, что он может сказать о выпивке. Я пью, да, конечно. Я человек. Я люблю выпить пива. Кто этого не знает?» – сказал британец.

Также Фьюри рассказал, согласится ли он подраться с украинцем, если он откажется от пояса IBF. Всемирная боксерская федерация обязала Усика встретиться с обязательным претендентом на титул Филиппом Хрговичем.

«Мне все равно, потому что это всего лишь титул IBF, за который я в любом случае не собирался боксировать. Титул абсолютного чемпиона не будет стоять для меня на кону в этом поединке.

Я буду платить санкционные сборы за титул IBF. Они никогда не смогут надеть красный пояс на Цыганского короля», – заявил Фьюри.

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