Конор вернется не раньше августа 2023-го. В USADA заявили, что ирландец должен пройти полугодичное тестирование

Теги UFC USADA MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Антидопинговое агентство США сообщило, что не будет делать послаблений для Конора Макгрегора.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях сообщил, что в феврале возвращается в пул тестирования USADA и ищет соперника.

«Макгрегор не включен в пул тестирования USADA и должен находиться в нем шесть месяцев. Мы не видим веских причин для того, чтобы сделать для него исключение», – заявил вице-президент USADA по связям с общественностью Авери Уокер.

Таким образом, возвращение Макгрегора состоится не ранее августа 2023-го.

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