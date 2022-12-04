Долидзе вызвал на бой Чимаева: «Я уже в топ-10 и готов к этому поединку»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роман Долидзе Джек Херманссон Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Грузинский боец UFC Роман Долидзе после победы над Джеком Херманссоном бросил вызов Хамзату Чимаеву.

«Я, в первую очередь, чемпион мира по грэпплингу, но вполне могу и нокаутировать соперника.

Что дальше? При всем моем уважении я не думаю, что Хамзат Чимаев сможет сделать вес для выступления в среднем дивизионе, но я уже здесь, я в топ-10 и я готов к этому бою», – сказал Долидзе.

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