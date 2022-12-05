Долидзе объяснил вызов Чимаева: «Я уважаю его, он хороший человек. Но если драться с ноунеймами, будешь ноунеймом»

Рейтинговый средневес UFC Роман Долидзе объяснил, почему хочет получить бой против .

«Еще раз повторю: я с ним знаком. Он хороший человек. Я также уважаю его как бойца. И здесь дело в том, что я просто хочу драться с парнями, у которых самые громкие имена в этом спорте.

Я здесь для того, чтобы драться с выдающимися соперниками. Я понимаю, как этот бизнес устроен. Будешь драться с ноунеймами – сам будешь ноунеймом. А если будешь драться с бойцами, которых все уважают, то будешь подниматься все выше и выше», – сказал Долидзе.

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