Александр Шлеменко: «Не хочу радовать хейтеров, обращаюсь к нормальным людям – тем, кто меня поддерживает. Спасибо вам за поддержку!»

Российский боец Александр Шлеменко обратился к болельщикам после поражения от на 13.

«Как говорится, все все видели. Так что если кого-то расстроил…

Не хочу радовать хейтеров, обращаюсь к нормальным людям – тем, кто меня поддерживает. Спасибо вам за поддержку! Буду стараться как-то вас радовать.

Жалко, конечно, что пояс уехал к Маге, но я старался. Так что еще раз всех благодарю.

Чувствую себя хорошо, за исключением того, что немного разбито лицо. Но я думаю, скоро оно заживет, главное – не упасть духом!» – сказал Шлеменко.

Исторический бой Шлеменко – Исмаилов: 25 минут рубились без борьбы. У Шторма разбито лицо, а от ударов вылетала капа

Александр Шлеменко: «Чем удивил Мага? Ничем. Вот с судьями мне не везет»