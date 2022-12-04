Александр Шлеменко: «Не хочу радовать хейтеров, обращаюсь к нормальным людям – тем, кто меня поддерживает. Спасибо вам за поддержку!»

Теги MMA Александр Шлеменко средний вес (MMA) Магомед Исмаилов RCC Исмаилов - Шлеменко RCC 13 Бокс/MMA/UFC

Российский боец Александр Шлеменко обратился к болельщикам после поражения от Магомеда Исмаилова на RCC 13.

«Как говорится, все все видели. Так что если кого-то расстроил…

Не хочу радовать хейтеров, обращаюсь к нормальным людям – тем, кто меня поддерживает. Спасибо вам за поддержку! Буду стараться как-то вас радовать.

Жалко, конечно, что пояс уехал к Маге, но я старался. Так что еще раз всех благодарю.

Чувствую себя хорошо, за исключением того, что немного разбито лицо. Но я думаю, скоро оно заживет, главное – не упасть духом!» – сказал Шлеменко.

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