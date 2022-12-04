Рамазан Исмаилов про бой брата с Шлеменко: «Мы увидели лучшую версию Александра за последние поединки»

Рамазан Исмаилов, тренер и брат , прокомментировал победу над .

На 13 в Екатеринбурге «Лысый хищник» победил «Шторма» единогласным решением судей.

«У меня были сомнения в победе Магомеда до того, как с Александра сняли балл. Шлеменко мог попасть бэкфист. Он его бьет из любого положения.

Мы готовились к этому, но он выкидывал его спонтанно, в любой момент, в любую секунду. Для Магомеда были опасные моменты, но слава Аллаху, что все так закончилось.

Часто ли Шлеменко повторял комбинацию лоукик-бэкфист? Человек может делать хорошо одну вещь, и все знаю, что он делает ее хорошо. Но он настолько хорошо и неожиданно ее делает, что она проходит в любом случае.

Вот он пристрелялся в бою с Клебером Соузой и много попадал. И у него есть особенность – чем лучше соперник, тем он лучше дерется. За последние три-четыре боя мы увидели лучшую версию Александра. И это после того как Магомед ему сломал нос во втором раунде.

Представляешь, какой мужик? Он на морально-волевых держался пять раундов с поломанным носом. Не каждый это может», – сказал Исмаилов-старший.

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