Блахович – об Анкалаеве: «Магомед – отличный боец, но я знаю все его недостатки»

Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович заявил, что готов к поединку против Магомеда Анкалаева.

«Анкалаев — отличный боец. Это молодой парень, который идет на длинной победной серии. Это тяжелый бой, но в UFC любой соперник сильный.

Я готов к этому бою, и я знаю все недостатки Анкалаева, потому что я готовился именно к такому типу бойцов уже давно. У меня есть все для победы над ним», – сказал польский боец.

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