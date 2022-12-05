Блахович – об Анкалаеве: «Магомед – отличный боец, но я знаю все его недостатки»
Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович заявил, что готов к поединку против Магомеда Анкалаева.
«Анкалаев — отличный боец. Это молодой парень, который идет на длинной победной серии. Это тяжелый бой, но в UFC любой соперник сильный.
Я готов к этому бою, и я знаю все недостатки Анкалаева, потому что я готовился именно к такому типу бойцов уже давно. У меня есть все для победы над ним», – сказал польский боец.
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