Магомед Анкалаев: «Скоро я завоюю титул в полутяжелом весе и буду чемпионом надолго»
Претендент на титул UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев прокомментировал организацию поединка с Яном Блаховичем за вакантный титул.
«Я, конечно же, очень рад возможности подраться за титул, не ожидал такого. Внезапно предложили пятираундовый поединок и я согласился.
Для меня ничего не меняется, соперник тот же самый, только количество раундов увеличилось с трех до пяти. Терять нечего – только вперед!
Сначала мне предложили биться за пояс с Гловером Тейшерой, и я, не раздумывая, согласился. Мы ждали момента, но потом снова поменяли соперника и обратно вернули Яна Блаховича.
Я не знаю, почему Гловер отказался драться, этот вопрос лучше задать ему, но я сейчас на подъеме, на пике, поэтому, я думаю, не каждый захочет со мной биться.
Стать чемпионом UFC – это моя мечта, я почти на пороге и с нетерпением жду этого дня, чтобы биться за пояс и забрать его домой. Скоро я завоюю этот титул и буду чемпионом надолго», – сказал Анкалаев.
Бой Блаховича и Анкалаева состоится 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе.
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