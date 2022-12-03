Магомед Анкалаев: «Скоро я завоюю титул в полутяжелом весе и буду чемпионом надолго»

Претендент на титул в полутяжелом весе прокомментировал организацию поединка с Яном Блаховичем за вакантный титул.

«Я, конечно же, очень рад возможности подраться за титул, не ожидал такого. Внезапно предложили пятираундовый поединок и я согласился.

Для меня ничего не меняется, соперник тот же самый, только количество раундов увеличилось с трех до пяти. Терять нечего – только вперед!

Сначала мне предложили биться за пояс с Гловером Тейшерой, и я, не раздумывая, согласился. Мы ждали момента, но потом снова поменяли соперника и обратно вернули .

Я не знаю, почему Гловер отказался драться, этот вопрос лучше задать ему, но я сейчас на подъеме, на пике, поэтому, я думаю, не каждый захочет со мной биться.

Стать чемпионом UFC – это моя мечта, я почти на пороге и с нетерпением жду этого дня, чтобы биться за пояс и забрать его домой. Скоро я завоюю этот титул и буду чемпионом надолго», – сказал Анкалаев.

Бой Блаховича и Анкалаева состоится 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе.

Гловер Тейшейра: «Анкалаев победит, но буду болеть за Блаховича»

Блахович – о поединке с Анкалаевым: «Доволен, что бой будет 5-раундовым. Подготовка к 3 раундам была проблемной»