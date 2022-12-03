Когда бой Анкалаев — Блахович на UFC 282: дата и место проведения боя за титул в полутяжелом весе

11 декабря в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC 282, где в главном событии российский боец ММА Магомед Анкалаев подерется против Яна Балаховича за вакантный титул полутяжелого веса промоушена.

Когда бой Акалаев — Блахович на UFC 282

11 декабря, Лас-Вегас, «Ти Мобайл Арена»

начало основного карда в 06:00 по Мск

Магомед Анкалаев – уроженец Дагестана, дебютировавший в ММА в 2014 году. За четыре года Магомед завоевал титул WFCA, после чего подписался в UFC. В сильнейшей лиге Анкалаев проиграл первый бой удушающим приемом Полу Крейгу. Далее дагестанец уже не знал поражений: девять уверенных побед подряд. Теперь Анкалаев наконец заслужил подраться за титул.

Его соперник — Ян Блахович — бывший чемпион полутяжелого веса, который реабилитировал поражение Гловеру Тейшейре победой над опасным Александром Ракичем. На данный момент Ян занимает вторую строчку в рейтинге UFC в полутяжелой весовой категории.