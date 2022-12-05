Адесанья – о победе Павловича над Туивасой: «#####, они только вышли. Это была уличная драка»

Топовый средневес UFC Исраэль Адесанья поделился мнением о поединке между и , который закончился победой россиянина техническим нокаутом на 54-й секунде поединка.

«Черт побери, это было быстро. ##### [блин], они только вышли. Похоже, они подумали так: «Хорошо, погнали». Это была уличная драка. Я предполагал, что Павлович будет борцом, бойцом ММА.

Хорошо, он может рубиться. Они буквально зарубились кость в кость и сказали «погнали», – сказал Адесанья.

Кори Андерсон: «Я даже не знаю, кто страшнее – Павлович или Нганну?»

Тай Туиваса: «Павлович, ты меня потряс. Я не мог восстановиться»