Тай Туиваса: «Павлович, ты меня потряс. Я не мог восстановиться»

Тяжеловес UFC Тай Туиваса прокомментировал поражение от .

На UFC on ESPN 42 Туиваса проиграл Павловичу нокаутом в первом раунде.

«Черт. Хочу выразить большую любовь своей команде - спасибо за все, что вы делаете. Поздравляю, Сергей. Ты меня потряс, я не мог восстановиться.

Время вернуться домой к семье. Орландо! Какие фанаты меня сегодня поддерживали! Я не смог показать шоу, но я вернусь!» – написал австралиец в соцсетях.

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