Тай Туиваса: «Павлович, ты меня потряс. Я не мог восстановиться»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Тай Туиваса Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес UFC Тай Туиваса прокомментировал поражение от Сергея Павловича.

На UFC on ESPN 42 Туиваса проиграл Павловичу нокаутом в первом раунде.

«Черт. Хочу выразить большую любовь своей команде - спасибо за все, что вы делаете. Поздравляю, Сергей. Ты меня потряс, я не мог восстановиться.

Время вернуться домой к семье. Орландо! Какие фанаты меня сегодня поддерживали! Я не смог показать шоу, но я вернусь!» – написал австралиец в соцсетях.

Кори Андерсон: «Я даже не знаю, кто страшнее – Павлович или Нганну?»

Павлович и Долидзе получили бонусы UFC за лучшее выступление в Орландо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные