Павлович и Долидзе получили бонусы UFC за лучшее выступление в Орландо

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) полусредний вес (MMA) Стивен Томпсон Сергей Павлович Тай Туиваса Роман Долидзе UFC on ESPN Кевин Холланд Бокс/MMA/UFC

UFC подвел итоги после турнира UFC on ESPN 42 в Орландо.

Лучшие выступления вечера показали Роман Долидзе и Сергей Павлович. Оба получат по 50 тысяч долларов.

Долидзе техническим нокаутом во 2-м раунде победил Джека Херманссона.

Павлович на первой минуте боя нокаутировал Тая Туивасу.

Бой Стивена Томпсона и Кевина Холланда – лучший по итогам турнира. Томпсон одержал победу после отказа Холланда выходить на пятый раунд.

UFC on ESPN 42: Томпсон победил Холланда, Павлович нокаутировал Туивасу и другие бои

Павлович после победы над Туивасой: «Это было очень важный бой в моей жизни. Я был готов на все три раунда»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные