Павлович и Долидзе получили бонусы UFC за лучшее выступление в Орландо

UFC подвел итоги после турнира UFC on ESPN 42 в Орландо.

Лучшие выступления вечера показали и . Оба получат по 50 тысяч долларов.

Долидзе техническим нокаутом во 2-м раунде победил Джека Херманссона.

Павлович на первой минуте боя нокаутировал .

Бой Стивена Томпсона и Кевина Холланда – лучший по итогам турнира. Томпсон одержал победу после отказа Холланда выходить на пятый раунд.

UFC on ESPN 42: Томпсон победил Холланда, Павлович нокаутировал Туивасу и другие бои

Павлович после победы над Туивасой: «Это было очень важный бой в моей жизни. Я был готов на все три раунда»