Павлович и Долидзе получили бонусы UFC за лучшее выступление в Орландо
UFC подвел итоги после турнира UFC on ESPN 42 в Орландо.
Лучшие выступления вечера показали Роман Долидзе и Сергей Павлович. Оба получат по 50 тысяч долларов.
Долидзе техническим нокаутом во 2-м раунде победил Джека Херманссона.
Павлович на первой минуте боя нокаутировал Тая Туивасу.
Бой Стивена Томпсона и Кевина Холланда – лучший по итогам турнира. Томпсон одержал победу после отказа Холланда выходить на пятый раунд.
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