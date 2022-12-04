Тактаров про бой Шлеменко – Исмаилов: «»Кто-то в «Уральских пельменях», кто-то в Stand Up и Comedy Club, а это просто было шоу. Кто как деньги зарабатывает»

Ветеран ММА Олег Тактаров поделился впечатлениями от боя и .

На 13 в Екатеринбурге Исмаилов победил Шлеменко единогласным решением судей.

«Мне было удивительно, что они дышали пять раундов. Когда бойцы вышли на первый раунд, подумал: «Надо же! Им нет еще сорока, а двигаются как дедушки». Потом разошлись и пять раундов провели. Думал, «умрут» к третьему.

Такой бой не оценивается. Они провели встречу для публики. Это их уровень, я что могу поделать? Кто-то в «Уральских пельменях», кто-то в Stand Up и Comedy Club, а это просто было шоу. Кто как деньги зарабатывает.

То, что скакали пять раундов, говорит о том, что они не хотят, чтобы их списывали. Желают, чтобы их бои покупали, заводить и веселить людей пять раундов.

Если бы я выступал, то хотел бы победы. Конечно, я бы затащил чоук в партере сразу через пять секунд после начала боя. Но на мои бои никто бы не смотрел после этого. Здесь для публики все.

Будущее Александра? Ему надо семью кормить. Не думаю, что на тренерском поприще можно много заработать», – считает Тактаров.

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