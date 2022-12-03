Магомед Исмаилов: «Пару раз поцеловал Шлеменко в бэкфисте. Реванша не будет, я не соглашусь»

прокомментировал победу над на RCC 13 в Екатеринбурге.

«Если Мага два раунда с Сашей простоит, то у Маги нет шансов? А если три раунда, то вообще хана? Проблем не было, да? Я в четвертом работал. Саша – рубака, именно таким я представлял наш бой с Сашей. Это рубка бескомпромиссная. Он мне ее навязывал, я ему. Я не отступал, шел вперед.

Ко мне вопросов нет? Пять раундов отработал, так что всем, кто это писал, кто говорил, – хлеборезки закрыли! А всем, кто поддерживал, кто верил в меня, – спасибо. Скушайте за меня что-нибудь вкусненькое, отпразднуем вместе.

Саша непростой оппонент, он реальный. В моем воображении он дышал огнем, таким он и оказался. А представляете, если бы я поддался этим сомнениям, думая, что он не уровень и слабый?

Он – уровень, потому что я считаю, что это лучшая подготовка за всю мою карьеру. И он проявил себя как нереальный спортсмен. На самые важные свои поединки он выходит другим Сашей.

Он по-настоящему превращается в шторм. Знаете, я пару раз поцеловал его в бэкфисте. Он реально Шторм. Пару раз, когда он уронил капу, я останавливался. А потом я остановился, и мне залетает в голову, опять остановился – и с руки.

Я ему сказал, что я остановился, когда капа выпала. И, когда мы выходим, он сказал, что я его в голову ударил. Реванша не будет. Я не соглашусь. Какой реванш?» – сказал Исмаилов.

Лучшие моменты боя Исмаилов – Шлеменко на RCC 13

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