Шлеменко после боя с Исмаиловым: «Как минимум, на равных дрались»

прокомментировал поражение от .

«Конечно, я хотел бы реванш. Как минимум, на равных мы дрались. Хочу попросить прощения.

Я сделал все, что мог. Буду еще тренироваться, драться. Немного не хватило», – сказал Шлеменко после боя.

На RCC 13 в Екатеринбурге Шлеменко проиграл Исмаилову единогласным решением судей.

Лучшие моменты боя Исмаилов – Шлеменко на RCC 13

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