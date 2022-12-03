Шлеменко после боя с Исмаиловым: «Как минимум, на равных дрались»
Александр Шлеменко прокомментировал поражение от Магомеда Исмаилова.
«Конечно, я хотел бы реванш. Как минимум, на равных мы дрались. Хочу попросить прощения.
Я сделал все, что мог. Буду еще тренироваться, драться. Немного не хватило», – сказал Шлеменко после боя.
На RCC 13 в Екатеринбурге Шлеменко проиграл Исмаилову единогласным решением судей.
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