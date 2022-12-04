Александр Шлеменко: «Расстроился, что судьи так оценили странно. Ну как так, я все пять раундов проиграл? У меня большие сомнения»

прокомментировал поражение от на 13.

«Расстроился, что судьи так оценили странно. Ну как так, я все пять раундов проиграл? У меня большие сомнения.

Боем, в целом, доволен. Но рано, наверное, я вышел после перелома носа. Потому что хороший удар Маги головой сразу рассек мне бровь и сломал нос.

Сразу ощутил, что он мне его сдвинул. Кажется, в третьем раунде это было», – сказал Шлеменко.

Исторический бой Шлеменко – Исмаилов: 25 минут рубились без борьбы. У Шторма разбито лицо, а от ударов вылетала капа

Магомед Исмаилов: «Пару раз поцеловал Шлеменко в бэкфисте. Реванша не будет, я не соглашусь»