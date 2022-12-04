Александр Шлеменко: «Расстроился, что судьи так оценили странно. Ну как так, я все пять раундов проиграл? У меня большие сомнения»
Александр Шлеменко прокомментировал поражение от Магомеда Исмаилова на RCC 13.
«Расстроился, что судьи так оценили странно. Ну как так, я все пять раундов проиграл? У меня большие сомнения.
Боем, в целом, доволен. Но рано, наверное, я вышел после перелома носа. Потому что хороший удар Маги головой сразу рассек мне бровь и сломал нос.
Сразу ощутил, что он мне его сдвинул. Кажется, в третьем раунде это было», – сказал Шлеменко.
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