Блахович – о поединке с Анкалаевым: «Доволен, что бой будет 5-раундовым. Подготовка к 3 раундам была проблемной»

Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович заявил, что рад изменению статуса поединка с .

Помимо того, что бой будет титульный, он стал пятираундовым, что, как уверяет Блахович, хороший для него знак.

«Для меня все складывается хорошо, потому что чем дольше длиться бой, тем лучше. Так что я доволен, что наш поединок будет пятираундовым.

Подготовка к трем раундам оказалась проблематичной для меня. Я даже не помню, когда последний раз готовился к трем раундам.

Во время боя я всегда начинаю работать хорошо только в третьем раунде. Исходя из этого, если бы регламент нашего поединка не изменился, мне нужно было включаться раньше. Вот почему я люблю драться в пятираундовых боях», – сказал поляк.

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