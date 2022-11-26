Гаджиев – о бое Анкалаева и Блаховича: «Психология будет на стороне Яна»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что уступает в психологическом аспекте.

Напомним, что титульный поединок за титул в полутяжелом весе состоится в ночь на 11 декабря.

«Ну конечно, это тяжелый бой для Анкалаева. Пять раундов, очень опытный Блахович. У Магомеда есть все, чтобы выиграть.

Но это психология титульных боев: ты в шаге от того, чтобы завоевать то, ради чего ты всю жизнь занимался спортом. Как здесь не перегореть?

Психология будет на стороне Блаховича. Для него это обыденность. С другой стороны, у Анкалаева больше мотивации.

Если не перегорит, то выиграет. По мне, Блахович опаснее в борьбе, партере, нежели в ударной.

Не думаю, что он удивит технически, если концентрация Магомеда будет максимальной. Если абстрагируется от всего и поработает как на тренировке, то выиграет», – сказал Гаджиев.

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