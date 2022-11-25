Магомед Анкалаев: «Позади много лет упорного труда, и вот я на пороге своей мечты стать чемпионом UFC»

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев отреагировал на анонс титульного поединка с .

«Позади много лет упорного труда, и вот я на пороге своей мечты стать чемпионом UFC. 11 декабря сделаю все, чтоб эта мечта стала реальностью.

Спасибо всем за поддержку и веру. Время пришло», – написал Анкалаев.

Иржи Прохазка снялся с реванша против Гловера Тейшеры 10 декабря на UFC 282 из-за травмы плеча и отказался от титула в полутяжелом весе. За вакантный пояс подерутся и Блахович.

Иржи Прохазка: «Поздравляю Анкалаева и Блаховича с появившимся титульным шансом»

Прохазка про отказ от титула UFC: «Я вернусь и заберу пояс назад, кто бы на тот момент ни был его обладателем»