Взвешивание UFC Orlando: Павлович легче Туивасы, Холланд перевесил Томпсона

В Орландо (Флорида) в ночь на 4 декабря состоится турнир UFC Orlando, в главном событии которого пройдет бой в полусреднем весе между и Кевином Холландом.

Перед началом турнира была проведена традиционная процедура взвешивания:

Стивен Томпсон (77,1 кг) против Кевина Холланда (77,3 кг),

Рафаэль дос Аньос (77,1 кг) против Брайан Барберена (77,3 кг),

Матеус Николау (57,15 кг) против Мэтта Шнелла (57,15 кг, сделал вес со второй попытки),

(120,7 кг) против (115,7),

(84,37 кг) против (84,1 кг),

Эрик Андерс (84,4 кг) против Кайла Докоса (83,7 кг).

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