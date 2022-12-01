Стивен Томпсон нацелен на титул UFC: «От боя за титул меня отделяют 2-3 победы»

Рейтинговый полусредневес UFC Стивен Томпсон считает, что ему все еще по силам стать чемпионом.

Напомним, что «Вандербой» дважды в карьере дрался за пояс в полусреднем весе: ничья и поражение раздельным решением судей в боях с . С тех пор Томпсон проиграл четыре поединка из шести.

«Я знаю, что от еще одного титульного шанса меня отделяют две-три победы. Четвертого декабря мне предстоит бой с Кевином Холландом – этот парень настоящий убийца.

Он великолепный ударник, вероятно, один из лучших. С каждым поединком он становится все сильнее и сильнее, и это пугает. Но я знаю, что в конце матча рефери поднимет мою руку. И потом я пойду за поясом», – сказал Томпсон.

Томпсон ответил на вызов Шавката: «Мне нравится эта идея. Давай сделаем это, чувак!»

Бой Холланда и Томпсона 4 декабря возглавит UFC в Орландо. Ранее Кевин объявил о завершении карьеры