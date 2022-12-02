Пимблетт – о футболисте, которого бы он побил: «Бернарду Силва. Невероятный игрок, но кусок дерьма»

Перспективный легковес UFC Пэдди Пимблетт назвал футболиста, которого бы он хотел вызвать в октагон.

Им стал полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. Напомним, что Пэдди болеет за «Ливерпуль», главного конкурента «Сити» в последние годы.

«Я не знаю никого, кому бы нравился Бернарду Силва. Он невероятный футболист. Он по-настоящему крутой. Но он ужасный негодяй. Он кусок дерьма», – сказал Пимблетт.

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