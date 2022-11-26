Малыхин о любимом футболисте: «Я фанат Роналду, в детстве во дворе рубился с теми, кто за Месси»

Временный чемпион ONE FC в тяжелом весе Анатолий Малыхин рассказал, за кого болеет на проходящем в Катаре чемпионате мира по футболу.

«А болею за Бельгию. Мне нравится эта сборная. Вообще думаю, что они мир выиграют. Не вижу, кто их может остановить.

Мне еще нравится Криштиану Роналду, португальцы мне нравятся из-за него. Я фанат Криштиану, прям с детства за него топлю.

Еще во дворе рубился с теми, кто за Месси. И у нас все время терки и закуси на эту тему были. Так что Португалия и Бельгия», – сказал боец.

Анатолий Малыхин: «Федор обязательно должен одержать уверенную победу в реванше с Бейдером»

Что съел Роналду, достав из шорт прямо во время игры?