Камил Гаджиев болеет за Англию на ЧМ: «Пора им выиграть мировое первенство»
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что поддерживает сборную Англии на чемпионате мира 2022 года.
«Я бы хотел, чтобы Англия выиграла ЧМ, потому что мне в детстве говорили, что Англия футбольная страна, еще папа жил в те времена, когда они становились чемпионами мира. Я все ждал, где они, когда. Пора уже выиграть мировое первенство», – сказал Гаджиев.
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