Пимблетт – о весогонке: «В этом нет ничего сложного, достаточно обеспечить дефицит калорий»

Рейтинговый легковес UFC Пэдди Пимблетт заявил, что легко справляется со сгонкой веса перед боями.

В ночь на 11 декабря англичанину предстоит поединок с Джаредом Гордоном.

«В этом нет ничего сложного. Просто обеспечьте себе дефицит калорий. Как вы думаете, почему я стал таким толстым? Потому что я перешел от 1500-2000 калорий в день к потреблению 8000 калорий.

Вот почему вес накапливается, и вот почему его так легко сбросить. Последний лагерь был одним из худших в моей жизни.

Когда я вернулся из Америки, у меня было около семи недель, чтобы сделать вес. В UFC объявили дату поединка, и я подумал: «Мне придется драться в этот день?»

У меня было семь недель, чтобы сбросить около 20 килограммов, и я это сделал. Сейчас мне осталось сбросить около 9 кг. Раньше я сбрасывал 8,4 килограмма за ночь, теперь могу сбросить девять за четыре недели», – сказал Пимблетт.

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