Фьюри заявил, что не мастурбировал 7 недель перед боем с Чисорой: «Я иду в ринг с заряженной пушкой»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что изменил подход к роли мастурбации в тренировочном лагере.

Если раньше англичанин утверждал, что в ходе подготовки к бою занимается этим по 7 раз в день, то теперь он практикует воздержание.

«На этот раз я соблюдаю целибат. Я соблюдаю целибат в течение семи недель до боя. Это новый метод, я кое-что пробую.

Я иду туда с заряженной пушкой, у кого-то серьезные проблемы. Я буду полностью накачан тестостероном. Семи недель», – сказал Фьюри.

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