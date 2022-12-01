Тайсон Фьюри – об Усике: «У меня больше выигранных боев, чем у него штанов в шкафу»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что завидует ему.

«Я все еще здесь и вялюсь непобедимым на протяжении четырнадцати лет. Все эти люди вместе с Усиком завидуют мне.

Он хочет только то, что есть у меня, как и весь остальной боксерский мир. Они все хотят то, что есть у большого «Цыганского короля» – бессмертие.

У меня больше побед нокаутом, чем у Усика боев. Я выиграл больше титулов, чем у него штанов в шкафу.

Я принял участие в большем количестве мероприятий, чем у него было носков в жизни», – сказал «Цыганский король».

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