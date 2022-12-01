Фьюри – о трилогии с Чисорой: «Я отобрал его девственный рекорд в 2011-м, а сейчас спущу с него шкуру»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что уверен в победе над в третьем поединке, который состоится в Лондоне 3 декабря.

«У Дерека нет ничего, что я бы хотел. Ноль. Я отобрал его девственный рекорд в 2011 году, а потом хорошенько побил в 2014.

Теперь, наверняка, я сниму с него шкуру 3 декабря. Так что сложно сказать, что я хочу что-то отобрать у него или нуждаюсь в бое с ним. Это не так», – сказал «Цыганский король».

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