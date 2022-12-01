Фьюри – о трилогии с Чисорой: «Я отобрал его девственный рекорд в 2011-м, а сейчас спущу с него шкуру»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Дерек Чисора бокс Фьюри - Чисора Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что уверен в победе над Дереком Чисорой в третьем поединке, который состоится в Лондоне 3 декабря.

«У Дерека нет ничего, что я бы хотел. Ноль. Я отобрал его девственный рекорд в 2011 году, а потом хорошенько побил в 2014.

Теперь, наверняка, я сниму с него шкуру 3 декабря. Так что сложно сказать, что я хочу что-то отобрать у него или нуждаюсь в бое с ним. Это не так», – сказал «Цыганский король».

Фьюри заявил, что не мастурбировал 7 недель перед боем с Чисорой: «Я иду в ринг с заряженной пушкой»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные