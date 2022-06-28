Томпсон ответил на вызов Шавката: «Мне нравится эта идея. Давай сделаем это, чувак!»

Теги UFC Ник Диаз полусредний вес (MMA) Стивен Томпсон Хорхе Масвидаль Шавкат Рахмонов Бокс/MMA/UFC

Известный полусредневес UFC Стивен Томпсон отреагировал на вызов непобежденного проспекта Шавката Рахмонова.

«Он вызвал меня, Хорхе Масвидала и Ника Диаза – я думаю, мы четверо могли бы провести мини-турнир из трех поединков. Посмотрим, кто останется в рейтинге – проигравшие выбывают.

Мне нравится эта идея. Давай сделаем это, чувак! UFC, организуйте это! Думаю, это будет действительно круто. Небольшой турнир», – сказал Томпсон.

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